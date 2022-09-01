Девушка забронировала номер в отеле Ялты на имя Валерия Залужного

Журналистка Ярослава Коба присоединилась к флешмобу украинцев, которые бронируют номера в отелях на полуострове на 14 октября, чтобы увидеть салют в честь освобождения Крыма. Об этом Ярослава Коба написала на своей Facebook-станице.

Она решила заказать номер в одном из отелей Ялты на имя главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

“Решила забронировать номер для нашего с вами товарища в отеле Мрія в Ялте. Он, кстати, так и называется Мрія, а не Мечта. Читайте, мне кажется смешно, и присоединяйтесь к флешмобу, давайте побеждать с юмором”, - написала Ярослава Коба.

Журналистка указала, что цель визита - это просмотр салюта в честь дня освобождения Крыма от российских оккупантов, менеджер с удовольствием принял заявку и забронировал номер. Бронь на 14 октября, в день защитников Украины. Салют назначен на 21:00.

Напомним, 9 августа, в Крыму недалеко от Новофедоровки прогремели взрывы на российской военной базе Саки

Позже в Минобороны рф заявили, что масштабные взрывы на авиабазе в Крыму произошли из-за детонации боеприпасов. Потерю авиатехники и личного состава в рф не признают.

16 августа стало известно о взрывах в районе военной авиабазы в пгт Гвардейское Симферопольского района.