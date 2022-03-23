Девочка из Беларуси передала дрон для ВСУ
19:17 23 марта Киев, Украина
Девочка Варя из семьи чешских беларусов отправила Вооруженным силам Украины свой дрон DJI Phantom, на который долго копила.
Об этом сообщила Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
.
К дрону прилагался рисунок и записка.
"Меня зовут Варя. Я отправляю Вам свой любимый дрон. Он вам нужнее. Хочу чтобы вы были все живы. Пожалуйста, когда прогоните всех фашистов с Украины, осовбодите потом и мою Беларусь",
- говорится в записке.
"Я знаю, как сейчас тяжело всем нам осмысливать и сопротивляться тому, что с территории Беларуси российские ракеты бомбят украинские города. Но именно такие поступки, как Варин, дают силы и уверенность сопротивляться, отстаивать будущее вот таких детей, как она, работать, помогать, делать ещё больше. Многие спрашивают, как можно стать частью Антивоенного Движения. Маленькая Варя дала лучший ответ на этот вопрос. Нужно просто начать делать то, что вы можете, в поддержку Беларуси и Украины", - написала в своем телеграм Светлана Тихановская.
Слава Украине! Жыве Беларусь!
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