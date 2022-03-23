Девочка из Беларуси передала дрон для ВСУ

Девочка Варя из семьи чешских беларусов отправила Вооруженным силам Украины свой дрон DJI Phantom, на который долго копила.

К дрону прилагался рисунок и записка.

"Я знаю, как сейчас тяжело всем нам осмысливать и сопротивляться тому, что с территории Беларуси российские ракеты бомбят украинские города. Но именно такие поступки, как Варин, дают силы и уверенность сопротивляться, отстаивать будущее вот таких детей, как она, работать, помогать, делать ещё больше. Многие спрашивают, как можно стать частью Антивоенного Движения. Маленькая Варя дала лучший ответ на этот вопрос. Нужно просто начать делать то, что вы можете, в поддержку Беларуси и Украины", - написала в своем телеграм Светлана Тихановская.