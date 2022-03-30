Детям, которые прячутся в харьковском метро от российских обстрелов, провели урок по минно-взрывной безопасности

В Харькове на одной из станций метро, где от российских обстрелов прячутся горожане, для детей, подростков и их родителей провели занятия по минно-взрывной и химической безопасности.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обучение проводилось специалистами Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Кроме правил
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обучение проводилось специалистами Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Кроме правил
обращения с взрывоопасными предметами им также рассказали об основах предоставления первой медицинской помощи.
Учащиеся пробовали накладывать повязки при различных повреждениях, делать косвенный массаж сердца и искусственное дыхание, учились
останавливать кровотечение, транспортировать пострадавших и различать признаки разных мин и пользоваться противогазами.
По подсчетам экспертов, более 82 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании.
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