Детям, которые прячутся в харьковском метро от российских обстрелов, провели урок по минно-взрывной безопасности

14:37 30 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в



Обучение проводилось специалистами Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Кроме правил Харькове на одной из станций метро, где от российских обстрелов прячутся горожане, для детей, подростков и их родителей провели занятия по минно-взрывной и химической безопасности.Об этом сообщили в ГСЧС Обучение проводилось специалистами Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Кроме правил

обращения с взрывоопасными предметами им также рассказали об основах предоставления первой медицинской помощи.

Учащиеся пробовали накладывать повязки при различных повреждениях, делать косвенный массаж сердца и искусственное дыхание, учились

останавливать кровотечение, транспортировать пострадавших и различать признаки разных мин и пользоваться противогазами.

По подсчетам экспертов, более 82 тысяч квадратных километров территории Украины нуждаются в разминировании.