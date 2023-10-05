Дети в детских домах и приемных семьях: особенности заботы на оккупированных землях

15:57 05 октября Киев, Украина

На оккупированных территориях Запорожской области продолжает проживать 1125 детей, которые пребывают в различных учреждениях, таких как детские дома семейного типа, опекунских, и приемных семьях.



Об этом сообщила начальница службы по делам детей Запорожской области, Антонина Матвеева, в ходе брифинга.



Она уточнила, что на оккупированных территориях Запорожской области существует 19 детских домов семейного типа, 92 приемные семьи и более 700 опекунских семей. В общей сложности 1125 детей проживают с опекунами на этих территориях.



Матвеева также подчеркнула, что в настоящее время существует связь с некоторыми семьями, и привела пример переселения одной из семей из Каменки в Финляндию, однако детали этой эвакуации не были раскрыты.



Кроме того, служба по делам детей имеет информацию о 6 детях, которые числятся в розыске и находятся в сложной ситуации.