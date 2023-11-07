Дети украинских беженцев будут получать бесплатную медпомощь в Молдове

18:19 07 ноября Киев, Украина

В Молдове дети беженцев из Украины будут получать бесплатную медицинскую помощь независимо от того, имеют они статус временной защиты или нет.

Об этом 7 ноября сообщила Национальная компания медицинского страхования, пишет издание News Maker.



Согласно сообщению компании, в пакет безвозмездной медицинской помощи для детей беженцев из Украины в Молдове входят догоспитальная неотложная медицинская помощь, первичная и неотложная стационарная помощь.



Отмечается, что годовой бюджет на предоставление медуслуг таким детям составляет 21 миллион молдавских леев (около 1,17 миллиона долларов США).

"Расходы на эти услуги покрывает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) через Национальную компанию медицинского страхования на основании поправки, подписанной учреждениями в рамках соглашения о партнерстве на 2023-2024 годы", - говорится в сообщении.

По расчетам Национальной компании медицинского страхования Молдовы выделенных денег хватит на то, чтобы оказать медицинскую помощь примерно 13,5 тыс. детям.