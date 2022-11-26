Детей, стариков и инвалидов эвакуируют из Херсона в Хмельницкий

10:09 26 ноября Киев, Украина

Из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первой сотней херсонцев, которые решили воспользоваться бесплатной эвакуацией, организованной правительством. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Там сообщили, что поезд с людьми отправился в Хмельницкий. Среди них: 26 детей, семь лежачих больных и шесть маломобильных людей.

"По прибытию в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что сейчас с Херсонщины можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.

Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны рф и серьезным разрушением инфраструктуры региона.