Детей, стариков и инвалидов эвакуируют из Херсона в Хмельницкий

Из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первой сотней херсонцев, которые решили воспользоваться бесплатной эвакуацией, организованной правительством. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Там сообщили, что поезд с людьми отправился в Хмельницкий. Среди них: 26 детей, семь лежачих больных и шесть маломобильных людей.
В министерстве напомнили, что сейчас с Херсонщины можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.
Ранее глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал эвакуироваться жителей освобожденных территорий области. По его словам, это связано с высокой угрозой обстрелов со стороны рф и серьезным разрушением инфраструктуры региона.
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