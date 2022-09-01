Десятки западных компаний, заявлявших о выходе из рф, до сих пор активны на российском рынке

15:19 16 августа Киев, Украина





Среди крупнейших мировых компаний, кто вначале заявил о выходе, но потом занял выжидательную позицию – ExxonMobil, Alphabet, Toyota и Microsoft. 59 международных компаний, заявивших о том, что покидают российский рынок, до сих пор ведут бизнес в рф, свидетельствуют результаты анализа Киевской школы экономики (KSE) Среди крупнейших мировых компаний, кто вначале заявил о выходе, но потом занял выжидательную позицию – ExxonMobil, Alphabet, Toyota и Microsoft.

«И хотя такой путь присущ крупным компаниям, он менее популярен», – пишут в KSE.

Есть отдельная группа компаний, которые несмотря на свои предыдущие заявления, изменили свою позицию на противоположную. Это, например, Air Serbia, возобновившая полеты в рф, немецкий производитель агротехники Claas, до сих пор работающий в россии и публично не говорящий об этом, а также производитель шин Continental (1 августа в Калуге возобновил работу завод по производству автомобильных шин Continental).



Также украинский букмекер Parimatch продолжает свою деятельность в россии под названием Paribet, а японский производитель фототехники Fujifilm после паузы работает и рекламирует свои товары в россии.



Среди тех компаний, которые мониторит KSE в рамках проекта «Самосанкции/LeaveRussia», 47% заявили о выходе с рынка рф, 31,2% до сих пор присутствуют в стране, 19,9% выжидают и только 1,9% совершили полный выход.



Большинство компаний двигается в сторону выхода с российского рынка. Свою деятельность в рф уже сократили, приостановили или вообще

прекратили 1649 иностранных компаний.

По состоянию на 14 августа компании, полностью вышедшие из рф, имели 192,6 тысячи человек персонала, $18,9 миллиарда годового дохода и $7,7 миллиарда капитала. Компании, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 158,8 тысяч человек персонала, годовой доход в размере $63,1 миллиарда и $32,8 миллиарда капитала.



Вместе с тем, если с начала российского вторжения и до середины марта процент компаний, сворачивающих операции в рф, резко возрастал, то в течение последнего месяца соотношение уходящих и остающихся практически не меняется, говорят аналитики.