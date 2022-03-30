Депутаты Запорожья отменили льготную перевозку пенсионеров

Из-за активного распространения коронавирусной инфекции в Запорожье и области, на очередной сессии городского совета было принято решение временно приостановить право запорожских пенсионеров на бесплатный проезд.
Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.
Народные избранники приостановили право пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте в связи с продолжением активного распространения коронавирусной инфекции в Запорожье и в Украине в целом.
Отмечается, что правом льготного проезда и в дальнейшем могут пользоваться чернобыльцы, ветераны войны, люди с инвалидностью, жертвы политических репрессий и тому подобное.
Решение городского совета вступит в силу после подписания и официального опубликования.
Об этом сообщается на сайте Запорожского городского совета.
Народные избранники приостановили право пенсионеров на бесплатный проезд в городском транспорте в связи с продолжением активного распространения коронавирусной инфекции в Запорожье и в Украине в целом.
Отмечается, что правом льготного проезда и в дальнейшем могут пользоваться чернобыльцы, ветераны войны, люди с инвалидностью, жертвы политических репрессий и тому подобное.
Решение городского совета вступит в силу после подписания и официального опубликования.
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