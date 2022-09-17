Депутаты Верховной Рады больше не получают зарплаты "в конвертах", - Арахамия

Верховная Рада Украины избавилась от такого явления, как получение народными депутатами зарплат в конвертах. Об этом в пятницу, 16 сентября, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию Forbes.
Он отметил, что война с россией сильно урезала доходы народных депутатов так как крупный бизнес ушел из Верховной Рады и лишь "мелкие олигархи" пытаются влиять на политиков.
Ранее сообщалось, что в начале марта жена народного депутата Украины переместила через таможенную границу Украины 500 тысяч долларов и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка - это более 17,8 млн гривен.
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