Депутаты Верховной Рады больше не получают зарплаты "в конвертах", - Арахамия

10:17 17 сентября Киев, Украина

Верховная Рада Украины избавилась от такого явления, как получение народными депутатами зарплат в конвертах. Об этом в пятницу, 16 сентября, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью изданию Forbes.

Он отметил, что война с россией сильно урезала доходы народных депутатов так как крупный бизнес ушел из Верховной Рады и лишь "мелкие олигархи" пытаются влиять на политиков.

"Депутатский ценник сейчас сильно снизился и попытки повлиять на тех или иных депутатов пытались делать, скажем, "мелкие олигархи". Такая история была относительно недавно, не буду называть фамилию бизнесмена, но для него все закончилось плачевно и желание на кого-то влиять, кому-то платить, думаю, отпало надолго", - объяснил Арахамия. "Надеюсь, он перескажет этот опыт другим бизнесменам, которые решат вмешаться в политический процесс", - добавил глава парламентской фракции.

Ранее сообщалось, что в начале марта жена народного депутата Украины переместила через таможенную границу Украины 500 тысяч долларов и 97 тысяч евро. По официальному курсу Нацбанка - это более 17,8 млн гривен.