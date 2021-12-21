Депутаты согласовали минимальные цены на пластиковые пакеты - минимум 2 гривны

08:51 21 Декабрь Киев, Украина

Стали известны новые установленные Кабинетом Министров Украины цены на пластиковые пакеты. Как объясняют в правительстве, таким образом, они намерены бороться с обиходом вредной для здоровья человека продукции посредством повышения на нее цен. Главная цель — уменьшить их обращение и впоследствии улучшить экологическую ситуацию в Украине.



Новые цены на пластиковые пакеты:



Пакет без ручек и боковых складок — 2 гривны;

Пакет без ручек, с боковыми складками или с ручками, без боковых складок — 2,5 гривен;

Пакет с ручками и боковыми складками — 3 гривны.



Отмечается, что с 1 февраля 2022 года соответствующее решение Кабмина вступит в силу.



В Министерстве здравоохранения прокомментировали столь высокие цены на обычные пакеты, которые, как оказалось, по статистике, украинцы в среднем используют по 500 штук в год каждый. В пример ведомство привело европейцев, использующих данную продукцию всего около 90 штук в год, при этом на переработку они отправляют 70% использованных пакетов в то время, как в Украине этот показатель всего 6%.



Напомним, согласно постановлению Кабмина от 10 декабря 2021 года, в украинских супермаркетах перестали давать покупателям одноразовые пластиковые пакеты.