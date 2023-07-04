Депутатам Львовского областного совета вручили повестки

4 июля перед началом заседания Львовского областного совета депутатам были вручены повестки.
Эту информацию опубликовал депутат Львовского областного совета, Иосиф Сытник, в своем аккаунте на Facebook.
Эту информацию опубликовал депутат Львовского областного совета, Иосиф Сытник, в своем аккаунте на Facebook.
При этом не было уточнено, сколько депутатов получили эти повестки.
Мария Левко, начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, подтвердила информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием. По ее словам, это связано с мобилизационными мероприятиями, проводимыми в Украине.
Мария Левко, начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, подтвердила информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием. По ее словам, это связано с мобилизационными мероприятиями, проводимыми в Украине.
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