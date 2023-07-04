Депутатам Львовского областного совета вручили повестки

12:48 04 июля Киев, Украина





Эту информацию опубликовал депутат Львовского областного совета, Иосиф Сытник, в своем аккаунте на Facebook. 4 июля перед началом заседания Львовского областного совета депутатам были вручены повестки Эту информацию опубликовал депутат Львовского областного совета, Иосиф Сытник, в своем аккаунте на Facebook.

"Перед началом сессии Львовского областного совета состоялась встреча с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам были вручены повестки. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

При этом не было уточнено, сколько депутатов получили эти повестки.



Мария Левко, начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП, подтвердила информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием. По ее словам, это связано с мобилизационными мероприятиями, проводимыми в Украине.