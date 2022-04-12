Депортированных мариупольцев вывозят в самые депрессивные регионы России

18:19 12 апреля Киев, Украина

Об этом сообщает Мариупольский городской совет. В россии насильно депортированные мариупольцы получают открытки с приглашением переехать в самые депрессивные русские регионы.

"Вот такие открытки получают депортированные мариупольцы. Наши люди вывозятся в самые депрессивные регионы России. Теперь понятна безобразная логика путина. Сначале рашисты уничтожают успешный тёплый городок на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем это отличается от политики гитлера?", – говорится в сообщении.

Нацисты в 1940-х тоже обещали хорошую жизнь, когда угоняли людей на работу в Германию. Но сотни тысяч нашли там не золотые горы, а унижения, бесчеловечные издевательства или смерть. История снова повторяется. Рашизм – это чума 21 века.

Депортировать украинцев русские власти начали еще до полномасштабного вторжения в Украину. Как и сейчас, тогда это называлось эвакуацией, а процесс депортации начали с жителей ОРДЛО. По данным Омбудсмана Людмилы Денисовой, первоначально речь шла о по меньшей мере в 90 тысячах человек. Денисова убеждает, что обращалась "ко всем, в том числе международным правозащитным организациям, ООН, но никто не обратил на это внимания".



После 24 февраля вывоз украинцев приобрел массовый характер. Денисова говорила о 600 тысячах депортированных (по состоянию на 11 апреля 2022 года), из которых более 117 тыс. малышей. Они находятся, в частности, во Владимирской, Омской, Пермской, Челябинской областях и на Сахалине.



Напомним, что принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортация лиц с оккупированной территории на территорию оккупационного государства является нарушением статьи 49 Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям.