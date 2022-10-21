Депортированные украинцы смогут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину

18:11 21 октября Киев, Украина





В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что теперь удостоверение личности, которая была депортирована на территорию россии, будут оформлять в государственной миграционной службе (ГМС). Это можно сделать на основании обращения: Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, смогут оформить удостоверение личности для возвращения без своего присутствия.В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что теперь удостоверение личности, которая была депортирована на территорию россии, будут оформлять в государственной миграционной службе (ГМС). Это можно сделать на основании обращения:

одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;

одного из родителей;

супруги;

совершеннолетнего ребенка;

родного брата/сестры;

официального обращения Минреинтеграции

Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ГМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.

"Это еще одно нововведение, которое имеет целью облегчить нашим соотечественникам путь домой", - отметили в ведомстве.

Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.