Депортированные украинцы смогут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину

Граждане, оказавшиеся за пределами Украины без каких-либо документов, смогут оформить удостоверение личности для возвращения без своего присутствия.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что теперь удостоверение личности, которая была депортирована на территорию россии, будут оформлять в государственной миграционной службе (ГМС). Это можно сделать на основании обращения:
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что теперь удостоверение личности, которая была депортирована на территорию россии, будут оформлять в государственной миграционной службе (ГМС). Это можно сделать на основании обращения:
- одного из родителей или другого законного представителя лица в возрасте 18 лет;
- одного из родителей;
- супруги;
- совершеннолетнего ребенка;
- родного брата/сестры;
- официального обращения Минреинтеграции
Удостоверение готовится бесплатно в течение 5 дней и действует до 3-х месяцев. Органы ГМС передают его законному представителю, члену семьи или посылают в Минреинтеграцию для последующей передачи тому, кто оказался за границей без документов.
Ранее удостоверение личности на возврат выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании только личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.
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