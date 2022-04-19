Денисова сообщила о количестве жертв сексуального насилия, обратившихся за помощью

За две недели более 400 украинцев, переживших сексуальное насилие во время оккупации, анонимно обратились за помощью. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила что большинство звонков от переживших сексуальное насилие, пытки и издевательства со стороны оккупантов, поступили из Киевской области - из Бучи, Ирпеня, Гостомеля.
С 1 апреля при поддержке ЮНИСЕФ начала свою работу специальная телефонная линия Уполномоченного по оказанию психологической помощи. На линии работают пять профессиональных психологов.
С 1 апреля при поддержке ЮНИСЕФ начала свою работу специальная телефонная линия Уполномоченного по оказанию психологической помощи. На линии работают пять профессиональных психологов.
Количество обращений о психологической помощи ежедневно растет.
"Сейчас вместе с ЮНИСЕФ прорабатываем возможность привлечения к работе телефонной линии врача-психиатра. Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджере или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная", - отмечает омбудсмен.
"Сейчас вместе с ЮНИСЕФ прорабатываем возможность привлечения к работе телефонной линии врача-психиатра. Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджере или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная", - отмечает омбудсмен.
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