Денисова сообщила о количестве жертв сексуального насилия, обратившихся за помощью

11:22 19 апреля Киев, Украина

За две недели более 400 украинцев, переживших сексуальное насилие во время оккупации, анонимно обратились за помощью. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила что большинство звонков от переживших сексуальное насилие, пытки и издевательства со стороны оккупантов, поступили из Киевской области - из Бучи, Ирпеня, Гостомеля.



С 1 апреля при поддержке ЮНИСЕФ начала свою работу специальная телефонная линия Уполномоченного по оказанию психологической помощи. На линии работают пять профессиональных психологов.

"Люди обращаются за помощью преимущественно в связи с половыми преступлениями, пытками и издевательствами как в отношении их самих, так и в отношении близких лиц, в том числе детей. Каждое обращение – это ужасный рассказ изуродованной жизни и беспрецедентной жестокости рашистских оккупантов", - сообщает Денисова.

Количество обращений о психологической помощи ежедневно растет.



"Сейчас вместе с ЮНИСЕФ прорабатываем возможность привлечения к работе телефонной линии врача-психиатра. Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджере или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная", - отмечает омбудсмен.