Денис Пушилин рассказал об увеличении количества призывников на Донбассе

18:47 08 июля Киев, Украина

Количество призывников из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в соответствии с приказом страны-агрессора, будет поэтапно увеличиваться.





Он объяснил такие планы тем, что «молодые ребята должны получить воинскую специальность».



Пушилин также обещает, что военнослужащие-срочники никак не будут задействованы в боевых действиях. Об этом заявил глава оккупационной власти Денис Пушилин в интервью пропагандистскому порталу Комсомольская правда.Он объяснил такие планы тем, что «молодые ребята должны получить воинскую специальность».Пушилин также обещает, что военнослужащие-срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.

«Это обязательное условие, которое мы поставили и будем соблюдать», — заявил он.