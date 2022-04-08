Денис Пушилин рассказал об увеличении количества призывников на Донбассе

Количество призывников из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в соответствии с приказом страны-агрессора, будет поэтапно увеличиваться.
Об этом заявил глава оккупационной власти Денис Пушилин в интервью пропагандистскому порталу Комсомольская правда.
Он объяснил такие планы тем, что «молодые ребята должны получить воинскую специальность».
Пушилин также обещает, что военнослужащие-срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.
Он объяснил такие планы тем, что «молодые ребята должны получить воинскую специальность».
Пушилин также обещает, что военнослужащие-срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.
24 мая на оккупированном Донбассе подконтрольные РФ боевики объявили сборы резервистов. Украинская сторона считает, что они формируют новые подразделения.
2 апреля подконтрольная России администрация «ДНР» объявила о первом «призыве на военную службу» на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
2 апреля подконтрольная России администрация «ДНР» объявила о первом «призыве на военную службу» на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
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