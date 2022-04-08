Денис Пушилин рассказал об увеличении количества призывников на Донбассе

18:47 08 июля Киев, Украина

Количество призывников из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в соответствии с приказом страны-агрессора, будет поэтапно увеличиваться.
 
Об этом заявил глава оккупационной власти Денис Пушилин в интервью пропагандистскому порталу Комсомольская правда.

Он объяснил такие планы тем, что «молодые ребята должны получить воинскую специальность».

Пушилин также обещает, что военнослужащие-срочники никак не будут задействованы в боевых действиях.
«Это обязательное условие, которое мы поставили и будем соблюдать», — заявил он.
24 мая на оккупированном Донбассе подконтрольные РФ боевики объявили сборы резервистов. Украинская сторона считает, что они формируют новые подразделения.

2 апреля подконтрольная России администрация «ДНР» объявила о первом «призыве на военную службу» на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.