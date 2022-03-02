Деньги с е-Поддержки теперь можно тратить на любые продукты или товары

21:57 02 Март Киев, Украина

Деньги с е-Поддержки теперь можно потратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.

"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь. «Ковидную тысячу» можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд. гривен", - говорится в сообщении Минцифры

Ограничения с карт для выплат есть Поддержка уже сняли 👉 Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.