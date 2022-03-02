Деньги с е-Поддержки теперь можно тратить на любые продукты или товары

Деньги с е-Поддержки теперь можно потратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.
Ограничения с карт для выплат есть Поддержка уже сняли 👉 Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.
- Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам).
- Также можно переводить деньги на другие карты.
Напомним, деньгами с е-Поддержки можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.
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