Деньги с е-Поддержки теперь можно тратить на любые продукты или товары

21:57 02 Март Киев, Украина

Деньги с е-Поддержки теперь можно потратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса.
"Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь. «Ковидную тысячу» можно отправить на помощь ВСУ. Кстати, за 6 дней украинцы уже перевели на армию более 1,5 млрд. гривен", - говорится в сообщении Минцифры
 Ограничения с карт для выплат есть Поддержка уже сняли 👉 Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.
  • Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам).
  • Также можно переводить деньги на другие карты.
Напомним, деньгами с е-Поддержки можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.