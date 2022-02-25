Деньги с е-Поддержки теперь можно потратить на помощь украинской армии

Минцифры вводит новую услугу - "Вернись живым", теперь деньги с е-Поддержки можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте.
Сделать это можно по ссылке.
В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск.
Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомним, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд «Вернись живым». За сутки собрали больше, чем за весь год!
Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время.
Воспользоваться е-поддержкой можно, если у вас есть «зеленый» COVID-сертификат в приложении Дия.
Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе!
Сделать это можно по ссылке.
В очень непростое для нас время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск.
Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды. Напомним, что украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд «Вернись живым». За сутки собрали больше, чем за весь год!
Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время.
Воспользоваться е-поддержкой можно, если у вас есть «зеленый» COVID-сертификат в приложении Дия.
Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе!
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