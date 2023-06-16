День защиты детей: в Киеве отменяют все мероприятия после атаки рф

В связи с трагическими событиями, произошедшими ночью 1 июня, все планировавшиеся мероприятия в различных районах Киева в честь Дня защиты детей были отменены.
Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.
Такое решение было принято из-за атаки россии этой ночью на украинскую столицу, в результате которой погибли три человека, среди них - один ребенок.
Напомним, в Деснянском районе Киева упали обломки ракеты рф. Там погибли три человека, из них один ребенок. По данным ювенальных прокуроров, ребенок, который ночью погиб в Киеве, - 484-я официально задокументированная жертва войны среди детского населения Украины.
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