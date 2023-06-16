День защиты детей: в Киеве отменяют все мероприятия после атаки рф

10:52 01 июня Киев, Украина

В связи с трагическими событиями, произошедшими ночью 1 июня, все планировавшиеся мероприятия в различных районах Киева в честь Дня защиты детей были отменены.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Все мероприятия в районах города, которые были запланированы ко Дню защиты детей, отменены", - написал Кличко.

Такое решение было принято из-за атаки россии этой ночью на украинскую столицу, в результате которой погибли три человека, среди них - один ребенок.