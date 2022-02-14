День вышиванки: послы G7 поздравили украинцев

15:11 20 Май Киев, Украина

К празднованию Дня вышиванки, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды, присоединились представители стран Большой семерки в Украине.



Дипломаты поздравили украинцев с Днем вышиванки, сделали совместное фото в традиционной украинской вышитой рубашке. Поздравление и совместное фото в вышиванках послы опубликовали в Twitter.

"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!", - говорится в поздравлении.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отдельно у себя в Twitter опубликовала фото в вышиванке.