День вышиванки: послы G7 поздравили украинцев

15:11 20 Май Киев, Украина

К празднованию Дня вышиванки, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды, присоединились представители стран Большой семерки в Украине.

Дипломаты поздравили украинцев с Днем вышиванки, сделали совместное фото в традиционной украинской вышитой рубашке. Поздравление и совместное фото в вышиванках послы опубликовали в Twitter.
"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает Украине хорошего Дня вышиванки!", - говорится в поздравлении.
Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отдельно у себя в Twitter опубликовала фото в вышиванке.
Великобритании в Украине Мелинда Симмонс
Как известно, в третий четверг мая украинцы традиционно празднуют День вышиванки. Этот праздник не является официальным, но отмечают его не только в Украине, но и за ее пределами. Он появился как студенческая инициатива в 2006 году. 