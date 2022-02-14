День вышиванки: послы G7 поздравили украинцев

К празднованию Дня вышиванки, который призван сохранить народные традиции создания и ношения вышитой украинской одежды, присоединились представители стран Большой семерки в Украине.
Дипломаты поздравили украинцев с Днем вышиванки, сделали совместное фото в традиционной украинской вышитой рубашке. Поздравление и совместное фото в вышиванках послы опубликовали в Twitter.
Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отдельно у себя в Twitter опубликовала фото в вышиванке.
Как известно, в третий четверг мая украинцы традиционно празднуют День вышиванки. Этот праздник не является официальным, но отмечают его не только в Украине, но и за ее пределами. Он появился как студенческая инициатива в 2006 году.
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