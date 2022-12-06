День ВСУ: Залужный поздравил военных

10:21 06 декабря Киев, Украина





Об этом он заявил в видеообращении 6 декабря. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских военнослужащих с их профессиональным праздником.Об этом он заявил в видеообращении 6 декабря.

"О чем я думаю, а точнее, о ком я думаю в День Вооруженных сил Украины? Прежде всего — о павших собратьях и сестрах, и об их семьях. Эти мысли трогают мое сердце как главнокомандующего, и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной почти в 9 лет", — отметил Залужный.

По его словам, этот путь залит кровью, полон страданий и боли, однако именно он ведет Украину вперед, чтобы отомстить и победить.

"Каждый день, осознавая цену, которую мы платим за свободу, я собираю всю волю в кулак, чтобы хватило сил преодолеть агрессора и отбить у него желание когда-либо в будущем посягать на нашу свободу. И я знаю, что бок о бок со мной лучше, крепче стали, ожесточеннее огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов бьются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира", — подчеркнул главнокомандующий.

Следовательно, Залужный поздравил украинских военных с Днем Вооруженных сил.