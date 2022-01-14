Анонс: День воинского бесславия России и солидарности Кремля с терроризмом

3 сентября - безусловный день скорби по погибшим во время спецоперации по освобождению заложников, которую так бездарно провели российские спецназовцы 3 сентября 2004.
Погибло 334 человека. Ранены более 800. Из 334 погибших - 186 детей!
В ходе следствия было разоблачено много фактов, которые дают основание рассматривать трагические события в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), захват заложников и последующий штурм как заранее спланированную операцию российских спецслужб.
Какой же недостойной и подлой должна быть власть России, чтобы затем в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» установить в этот день, 3 сентября, «День солидарности в борьбе с терроризмом».
Неслыханный цинизм установить памятной датой день настоящей трагедии, к которой причастна САМА ВЛАСТЬ России!
3 сентября в 21:00 ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод» организует мероприятие под Посольством Российской Федерации в г. Киеве по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.
Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и Донбассе.
Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к акции.
Погибло 334 человека. Ранены более 800. Из 334 погибших - 186 детей!
В ходе следствия было разоблачено много фактов, которые дают основание рассматривать трагические события в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), захват заложников и последующий штурм как заранее спланированную операцию российских спецслужб.
Какой же недостойной и подлой должна быть власть России, чтобы затем в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» установить в этот день, 3 сентября, «День солидарности в борьбе с терроризмом».
Неслыханный цинизм установить памятной датой день настоящей трагедии, к которой причастна САМА ВЛАСТЬ России!
3 сентября в 21:00 ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод» организует мероприятие под Посольством Российской Федерации в г. Киеве по адресу: Воздухофлотский проспект, 27.
Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и Донбассе.
Мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к акции.
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