День военной разведки: Буданов поздравил коллег

09:18 07 сентября Киев, Украина





Видео поздравления руководителя ГУР обнародовано в Телеграмі. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов поздравил коллег с Днем военной разведки.Видео поздравления руководителя ГУР обнародовано в Телеграмі.

"Успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли бесценный вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев", - отметил Буданов.

По его словам, сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики - "люди молчаливого подвига". Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки.