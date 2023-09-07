День военной разведки: Буданов поздравил коллег

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов поздравил коллег с Днем военной разведки.
Видео поздравления руководителя ГУР обнародовано в Телеграмі.
Видео поздравления руководителя ГУР обнародовано в Телеграмі.
По его словам, сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики - "люди молчаливого подвига". Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки.
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