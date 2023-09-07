День военной разведки: Буданов поздравил коллег

09:18 07 сентября Киев, Украина

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов поздравил коллег с Днем военной разведки.

Видео поздравления руководителя ГУР обнародовано в Телеграмі.
"Успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных внесли бесценный вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев", - отметил Буданов.
По его словам, сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки нашей деятельности, ведь разведчики - "люди молчаливого подвига". Но широкомасштабная захватническая война и динамические геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки.
"В настоящее время весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставленной информации", - сказал руководитель ГУР. 