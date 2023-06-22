День учителя в Украине: сегодня украинские педагоги принимают поздравления

07:48 01 октября Киев, Украина

Традиционно день учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября, однако в выходной день ученики и родители не имеют возможности поздравить любимых педагогов с праздником, поэтому делают это всегда в пятницу.

Об этом пишет НВ.



День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2021 году праздник приходится на 3 октября, однако школьники чаще всего поздравляют учителей в пятницу, предшествующую первому воскресенью. В этом году стихи и поздравления в адрес учителей прозвучат 1 октября.



Сама идея праздновать день педагога зародилась в XIX веке — тогда в разных странах появилась традиция посвящать праздники выдающимся деятелям образования. Официальный праздник Всемирный день учителя появился в 1994 году, он был введен ЮНЕСКО и приходится на 5 октября. Он входит в систему всемирных и международных дней ООН. При этом в республиках СССР день учителя отмечался уже с 1965 года.



Сейчас ежегодно 5 октября празднуют день учителя в Азербайджане, Кыргызстане, Армении, России. В то время как в Беларуси, Казахстане, Латвии день учителя празднуют тогда же, когда и в Украине. В других странах приняты иные даты праздника учителей, однако большинство из них приходятся на осень.



Факты о профессии учителя

Учитель считается одной из древнейших профессий. Первые учебные заведения появились в странах Древнего Востока (Китай, Индия, Вавилон, Ассирия) еще в IV-V тысячелетии до н. э.



В Древней Греции педагогами называли рабов, уходу которого в афинских семействах поручались мальчики с семилетнего возраста. На обязанности педагога лежала охрана воспитанника от физических и нравственных опасностей, а до поступления мальчика в школу — и элементарное обучение грамоте.



В Киевской Руси после принятия христианства в 988 году князь Владимир основал в Киеве школу для детей высших слоев украинского общества. Запись в летописи от 988 года свидетельствует, что Владимир начал «брати у знатных людей чад и оддавати на учение книжне». Понятие «школа» вошло в употребление только в ХIV веке, поэтому относительно учебного заведения Владимира это слово употребляется условно.



Школы грамоты в Киевской Руси открывали при церквях и удерживали за счет светских лиц. В них обучали детей бояр, купцов, ростовщиков, зажиточных ремесленников. Учителями были священнослужители.



Во времена Российской империи почти все достижения Украины в образовательной области были утеряны. В середине XIX века абсолютное большинство населения оставалось неграмотным — более 90% населения Украины.



Самое большое количество учеников в Бразилии, где в среднем приходится 32 ученика на одного учителя, в то время как в Португалии — всего семь.



Отчет об исследовании Global Teacher Status Index 2013 показал, что наибольшим уважением в мире пользуются учителя в Китае. Великобритания и США оказались в середине рейтинга. Самую низкую позицию среди 21 страны ОЭСР, которая принимала участие в опросе, занял Израиль, где учителя наименее уважаемы, исходя из данных отчета.



Больше всего денег на образование выделяет правительство США (809 млрд долларов), за ними следуют Япония (160 млрд долларов), Германия (154 млрд долларов), Бразилия (146 млрд долларов), Франция (123 млрд долларов) и Великобритания (123 млрд долларов).



Средний возраст учителей варьирует следующим образом: максимум отмечен в Италии (48,9 лет), Эстонии (47,9 лет), Болгарии (47,4 лет), а учителя более молодого возраста преподают в школах Малайзии (38,9), Абу-Даби (38,7) и Сингапура (36).



Среднегодовой доход учителей разных стран (в тысячах долларов, данные ОЭСР 2015 года):



Швейцария — 68,82; Нидерланды — 57,87; Германия — 53,73; Бельгия — 51,47; Корея — 47,34; Ирландия — 47,3; Япония — 45,93; Австралия — 44; Финляндия — 42, 81; Дания — 41,71; Испания — 41,52; США — 41,46; Великобритания — 40,91; Австрия — 37,41; Новая Зеландия — 34,76; Португалия — 34,59; Франция — 33,57; Норвегия — 33,13; Словения — 32,48; Швеция — 31,61; Италия — 31,46; Исландия — 29,48; Греция — 25,75; Израиль — 19,55; Чехия — 18,61; Турция — 17,18; Китай — 16,41; Бразилия — 14,94; Венгрия — 14,46 и Индонезия — 2,83.







Праздники работников образования



1 сентября — День знаний

27 сентября — день воспитателя (День Дошкілля)

3 октября (первое воскресенье октября) — день работников образования в Украине, или День учителя

5 октября — Международный день учителей