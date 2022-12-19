День святого Николая: история праздника

11:25 19 декабря Киев, Украина

День святого Николая является неотъемлемой частью украинской культуры и истории, знать которую не только важно, но интересно. Сегодня традиция праздновать этот день возрождается по всей Украине, а дети нетерпеливо ждут подарков на праздник 19 декабря.



Обычно этой ночью он оставляет вежливым детям подарки под подушкой, а непослушным - розги или уголек. Но не в этом году и не в Украине.

Потому что наши детки, самые храбрые в мире и заслуживают нечто большее, чем яркую игрушку. Они заслуживают мира и жизни.

Мы обязательно победим и снова над Украиной будет раздаваться детский смех, а не будет завывать воздушная тревога. Малыши будут кататься на санках, а не прятаться в бомбоубежищах.

История праздника

Со Дня святого Николая начинается цикл зимних праздников в Украине, однако довольно многие не знают, кем был Николай и почему его канонизировали.

По историческим преданиям, Николай родился где-то между 270 и 286 годами нашей эры в городе Патаре на полуострове Ликия, который является территорией современной Турции. Мальчик был единственным сыном Феофана и Ноны — богатых и глубоко верующих людей. Именно поэтому они с первых дней растили Николая в религиозной атмосфере и окрестили его сразу после рождения, что в то время было редкостью.



Николай вырос и стал аскетическим и щедрым человеком, который в любое время мог прийти на помощь нуждающимся. Со временем он переселился в город Мира, предпочитая посвятить себя науке, и именно там его дядя-епископ рукоположил Николая в священники.



Вскоре после того, как молодой человек достиг совершеннолетия, его родители погибли. А Николай потратил свое большое наследство на помощь другим людям, принося время от времени в дома бедняков еду, теплые вещи, игрушки и т.д.



Все добрые дела Николай делал тайно, но однажды горожане выследили его. Когда все в городе узнали, кто способен на такие милосердные поступки, они избрали Николая епископом — в 325 году он посетил Первый Вселенский Собор в Никее, который возвел император Константин Великий.



При жизни Николай успел совершить немало добрых дел. Он освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, неоднократно помогал бедным на суше и в море. Благодаря этому вокруг Чудотворца появилось множество легенд, и со временем Николай стал одним из важнейших христианских святых.



Но еще больше благих дел приписывают святому уже после его смерти в 342 году. Считается, что его мощи исцеляли больных, поэтому церковь канонизировала Николая, а люди стали уважать его как покровителя.