"День скорби и чествования жертв войны": президент почтил память погибших

Владимир Зеленский почтил память миллионов людей, которые погибли, защищая мир от нацистского нашествия. Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.
Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-службу главы государства.
Напомним, День памяти был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года. Также Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.
Сегодня на зданиях и учреждениях госвласти приспустят государственный флаг Украины с черными лентами в знак памяти о погибших. Также на телевидении и радио будет ограничена трансляция развлекательных программ.
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