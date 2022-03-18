"День скорби и чествования жертв войны": президент почтил память погибших

11:23 22 июня Киев, Украина

Владимир Зеленский почтил память миллионов людей, которые погибли, защищая мир от нацистского нашествия. Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-службу главы государства.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", - сказал Зеленский.

Напомним, День памяти был учрежден указом президента Леонида Кучмы от 17 ноября 2000 года. Также Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот день.



Сегодня на зданиях и учреждениях госвласти приспустят государственный флаг Украины с черными лентами в знак памяти о погибших. Также на телевидении и радио будет ограничена трансляция развлекательных программ.