День памяти жертв сталинского режима - анонс

16 мая 2021 года в Украине отмечают день памяти жертв политических репрессий. День скорби вошел в быт украинцев еще с 2007 года. Отправной точкой дня памяти стала 70-я годовщина Большого террора – массовых репрессий сталинского режима 1937-1938 годов.

По случаю Дня памяти жертв политических репрессий состоятся мероприятия, посвященные памяти убитых коммунистическим тоталитарным режимом жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы". Мероприятия организуют НИМЗ "Быковнянские могилы" и Украинский институт национальной памяти.

В 12:00 начнется молитва за невинно убиенными.

Также все желающие могут ознакомиться с фотодокументальной выставкой о репрессированных театральных деятелях "Имена, вычеркнуты из афиш", которая экспонируется при входе в заповедник. Кроме того, можно будет прослушать обзорную экскурсию "Быковня - территория памяти". Экскурсионное сопровождение обеспечивают сотрудники заповедника.

Киевляне и гости столицы, желающих добраться до Быковнянских могил, могут воспользоваться бесплатным автобусом, который будет курсировать 16 мая с 11:00 до 15:00 от станции метро "Лесная" до Заповедника (выход из метро к голове поезда на остановку маршрутных такси в направлении г. Бровары); по территории заповедника.

9 мая Президент Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравили украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Днем раньше Зеленский поздравил всех с днем памяти и примирения.