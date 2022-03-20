День государственной службы: президент поздравил госслужащих с праздником

11:05 23 июня Киев, Украина

Ежегодно 23 июня в Украине отмечают День государственной службы, глава страны Владимир Зеленский поздравил госслужащих с их профессиональным праздником.

"Сегодня мы отмечаем День государственной службы. Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов – это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих", – написал на своей странице Facebook глава государства.

По его словам, экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро. И государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а иногда – быть лидером в них.

"Обязательно нужен честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности, реформа системы оплаты труда госслужащих… Надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но у нас уже есть – это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в том, чтобы наше государство достигало настоящих успехов", – отметил президент