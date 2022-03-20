День государственной службы: президент поздравил госслужащих с праздником
11:05 23 июня Киев, Украина
Ежегодно 23 июня в Украине отмечают День государственной службы, глава страны Владимир Зеленский поздравил госслужащих с их профессиональным праздником.
"Сегодня мы отмечаем День государственной службы. Профессионализм, добросовестность, патриотизм, ценность общественных интересов – это то, чего мы неизменно ожидаем от государственных служащих", – написал на своей странице Facebook глава государства.
По его словам, экономика и общественная жизнь прогрессируют в наше время очень быстро. И государственная система должна не только успевать за этими изменениями, а иногда – быть лидером в них.
"Обязательно нужен честный и прозрачный конкурсный отбор на государственные должности, реформа системы оплаты труда госслужащих… Надо еще многое сделать для качественной трансформации государственной службы в Украине. Но у нас уже есть – это люди, которые вкладывают свой профессиональный потенциал, интеллект и эмоции в том, чтобы наше государство достигало настоящих успехов", –
отметил президент
.
"Поздравляем сегодня всех наших государственных служащих – добросовестных и современных, ориентированных на интересы общества и способных учиться. Сил вам в работе! И только лучших специалистов – в коллеги!", – резюмировал Зеленский.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии