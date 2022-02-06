День Европы в Украине

Курс на евроинтеграцию был взят Украиной сразу после приобретения независимости. Поэтому уже много лет, с 2003 года страна отмечает День Европы в третью субботу мая. Поддержка европейского сообщества и праздника стало возможным благодаря Указу Президента «О Дне Европы».

Украина - единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается День Европы. В самой Европе этот день отмечается ежегодно: 5 мая Советом Европы и 9 мая Европейским Союзом как годовщина провозглашения плана выхода Европы из послевоенного кризиса министром иностранных дел Франции Робером Шуманом 9 мая 1950 года, известного также как Декларация Шумана.

Традиционно по случаю Дня Европы в Украине организовываются и проводятся праздничные тематические мероприятия. Однако, из-за пандемии коронавируса второй год подряд празднества проходят в основном онлайн.

В этом году офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции начал онлайн-марафон # миEUкраина. В течение недели органы власти делились на своих страницах в сети Facebook историями о том, как они каждый день своими решениями воплощают шесть базовых ценностей Европейского Союза.