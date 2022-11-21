День Достоинства и Свободы: в Украине пройдет флешмоб "Желтая лента"

09:03 21 ноября Киев, Украина

Сегодня, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы . Этот государственный праздник посвящен двум революциям (Революции достоинства и Оранжевой революции), которые стали судьбоносными в истории нашей страны и укрепили национальную идентичность украинцев.

В этот день украинцев и весь демократический мир призывают повязать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.



Об этом сообщается в пресс-релизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространился на другие оккупированные территории, в частности в Бердянске Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и оккупированных городах Донбасса.

"Несмотря на постоянную угрозу жизни, похищения и пытки активисты продолжали подпольный протест. На улицах городов появлялись проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций повязана желтая лента как символ сопротивления российской оккупации. Активисты не только оказали информационное сопротивление, но и сорвали одну из попыток провести псевдореферендум в Херсонской области весной 2022 года", - говорится в релизе.

Активисты отметили, что "Желтая лента" в Херсонской области счастливый финал — 11 ноября украинская армия освободила Херсон и всю правобережную Херсонщину.

"Однако около 20% территории Украины остается оккупированной. Там продолжают сопротивляться смелые украинцы", — отмечается в сообщении.

В знак поддержки и благодарности ко всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы сообщество "Желтая лента" призывает весь мир приобщиться к флешмобу