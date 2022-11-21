День Достоинства и Свободы: в Украине пройдет флешмоб "Желтая лента"

Сегодня, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот государственный праздник посвящен двум революциям (Революции достоинства и Оранжевой революции), которые стали судьбоносными в истории нашей страны и укрепили национальную идентичность украинцев.
В этот день украинцев и весь демократический мир призывают повязать желтую ленту, выложить в соцсети фото с ней и хештегом #Желтая Лента, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.
Об этом сообщается в пресс-релизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространился на другие оккупированные территории, в частности в Бердянске Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и оккупированных городах Донбасса.
Об этом сообщается в пресс-релизе движения гражданского сопротивления "Желтая лента", которое возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после того, как его захватили российские войска, и быстро распространился на другие оккупированные территории, в частности в Бердянске Энергодаре, Луганске, Новой Каховке, Крыму и оккупированных городах Донбасса.
Активисты отметили, что "Желтая лента" в Херсонской области счастливый финал — 11 ноября украинская армия освободила Херсон и всю правобережную Херсонщину.
В знак поддержки и благодарности ко всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы сообщество "Желтая лента" призывает весь мир приобщиться к флешмобу.
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