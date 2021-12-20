Демографические показатели Украины за пол года

20:59 20 Июль Киев, Украина

Данные госслужбы статистики говорят о большой демографической проблеме в Украине, по данным ведомства, население нашей страны сократилось на 116,7 тыс.

Численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2020 года составила 41 млн 902,2 тыс. человек, так же в ведомстве сообщили, что продолжает наблюдаться картина существенного превышения числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших - 48 рожденных.





Замдиректора Института демографии и социальных исследований им Птухи НАН Украины Александр Гладун заявил, что население Украины в последнее время ежегодно сокращается примерно на 200 тысяч человек, причем этот показатель сохранится и в последующие годы.

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