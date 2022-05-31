Дефицита продуктов первой необходимости не будет

15:20 31 мая Киев, Украина

Продуктов первой необходимости в Украине будет достаточно.

Такое мнение высказал экономист Алексей Дорошенко во время информационного телемарафона.



На вопрос ведущей, есть ли у нас угроза дефицита продуктов первого преимущества, эксперт ответил, что нет. В этом году нас ожидает неплохой урожай, даже несмотря на сегодняшнее положение, сказал Дорошенко.

"Сейчас тот случай, когда как раз эти продукты которые, так называемые, социальные, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность, они есть в достаточном количестве из-за того, что правительство заранее запретило вывоз избыточного количества и вообще регулировало, следил за запасами. А во-вторых – нас ожидает новый урожай, он также будет неплохой, несмотря на то состояние, которое у нас есть. Возможно, урожай будет минимум процентов на 30% меньше, но тот случай когда мы отнимаем от рекордных урожаев предыдущих лет. Поэтому этого хватит для Украины и даже для экспорта", - отметил эксперт.

Также он предостерег граждан от накопления запасов соли по заоблачным ценам, потому что многие компании уже законтрактовали соль за рубежом по цене, которая существенно снизит ее стоимость в магазинах.