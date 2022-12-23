Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго

По состоянию на утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько снизился, однако все еще остается существенным.
Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", сейчас работают все виды генерации. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.
Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", сейчас работают все виды генерации. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.
При этом на востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть новые повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных, отметили в компании.
В компании заверили, что генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.
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