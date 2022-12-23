Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился - Укрэнерго

11:26 23 декабря Киев, Украина

По состоянию на утро 23 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько снизился, однако все еще остается существенным.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", сейчас работают все виды генерации. Также вышел на номинальную мощность энергоблок, подключенный 22 декабря к энергосистеме.
"В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, нанесенные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений", — говорится в сообщении.
При этом на востоке в результате российских обстрелов в прифронтовых районах есть новые повреждения в электросетях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты сразу после разрешения военных, отметили в компании.
"Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует значительного времени", - отметили в "Укрэнерго".
В компании заверили, что генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.