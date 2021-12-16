Дарницкую тепловую электроцентраль в Киеве могут закрыть

19:27 06 Август Киев, Украина





Озеро Горячка в Киеве является техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, Госинспекция начала проверку по выявлению превышений концентрации вредных веществ в водоеме, которые способны нанести большой ущерб экологии.

Если по результатам проверки, показатели будут выше допустимой нормы, Дарницкую ТЭЦ могут закрыть.



Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.



По его словам, «озеро Горячка», которое является золоотвалом и техническим водоемом Дарницкой ТЭЦ, несет экологическую опасность.

«По результатам проверки киевляне узнают реальные данные по количеству выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду», - говорится в сообщении.

Малеваный подчеркнул, что по результатам проверки будет решена дальнейшая судьба Дарницкой ТЭЦ.