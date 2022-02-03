Дания готова отправить военную технику в Украину

Дания заявила, что готова отправить в Украину военную технику, чтобы предотвратить вторжение российских оккупационных сил.
"Я готова направить в Украину военную технику. Мы уже даем рекомендации", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен.
«Мы знаем, что есть запрос на консультацию по кибербезопасности», — добавила она после крупной кибератаки, приписываемой Киевом России, в результате которой ранее в этом месяце были взломаны украинские правительственные веб-сайты.
Но Фредериксен подчеркнула, что размещение датских войск на территории Украины «не обсуждается».
«Как и другие, мы хотим помочь. Мы договорились на международном уровне прибегнуть к санкциям, если Россия нападет на Украину».
Во время пребывания с рабочим визитом в Копенгагене министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания, как член НАТО, обязалась предоставлять Киеву около 80 миллионов евро ежегодной помощи.
Эти деньги являются дополнением к программе поддержки размером в 22 миллиона евро, объявленной в середине января высокопоставленным дипломатом Дании.
"Я готова направить в Украину военную технику. Мы уже даем рекомендации", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен.
«Мы знаем, что есть запрос на консультацию по кибербезопасности», — добавила она после крупной кибератаки, приписываемой Киевом России, в результате которой ранее в этом месяце были взломаны украинские правительственные веб-сайты.
Но Фредериксен подчеркнула, что размещение датских войск на территории Украины «не обсуждается».
«Как и другие, мы хотим помочь. Мы договорились на международном уровне прибегнуть к санкциям, если Россия нападет на Украину».
Во время пребывания с рабочим визитом в Копенгагене министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания, как член НАТО, обязалась предоставлять Киеву около 80 миллионов евро ежегодной помощи.
Эти деньги являются дополнением к программе поддержки размером в 22 миллиона евро, объявленной в середине января высокопоставленным дипломатом Дании.
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