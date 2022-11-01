Данилко продаст на аукционе авто Фредди Меркьюри, деньги пойдут на благотворительность

Украинский певец Андрей Данилко, более известный под своим сценическим именем Верка Сердючка, 1 ноября в своих социальных сетях сообщил, что продаст на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри. Артист пожертвует всю сумму от продаж авто на строительство реабилитационного центра в Украине.
Андрей Данилко представил лот на известнейшем аукционе мира Sotheby's – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни. 5 ноября в Лондоне автомобиль станет вкладом артиста в создание современного центра реабилитации и протезирования и центральным лотом на аукционе.
По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине. Но сейчас он решил, что серебристый Роллс-Ройс станет инвестицией в будущее страны. Аукционный дом не примет свой процент и все 100% полученных средств перечисляет на благотворительность.
Данилко отметил, что проект реабилитационного центра Superhumans уже поддержали музыкант Стинг вместе с супругой, первая леди Елена Зеленская, миллиардер Ричард Брэнсон, а также американский актер Лиев Шрайбер.
Центр приступит к работе уже в начале 2023 года. Superhumans Center строят на базе одной из больниц во Львовской области. Это будет специализированная клиника по протезированию, реконструкции и лечению посттравматического стрессового расстройства.
Андрей Данилко представил лот на известнейшем аукционе мира Sotheby's – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни. 5 ноября в Лондоне автомобиль станет вкладом артиста в создание современного центра реабилитации и протезирования и центральным лотом на аукционе.
По словам Данилко, он купил этот автомобиль, чтобы подарить его музею Queen или сделать частью большой экспозиции в Украине. Но сейчас он решил, что серебристый Роллс-Ройс станет инвестицией в будущее страны. Аукционный дом не примет свой процент и все 100% полученных средств перечисляет на благотворительность.
Данилко отметил, что проект реабилитационного центра Superhumans уже поддержали музыкант Стинг вместе с супругой, первая леди Елена Зеленская, миллиардер Ричард Брэнсон, а также американский актер Лиев Шрайбер.
Центр приступит к работе уже в начале 2023 года. Superhumans Center строят на базе одной из больниц во Львовской области. Это будет специализированная клиника по протезированию, реконструкции и лечению посттравматического стрессового расстройства.
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