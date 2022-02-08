Цыбульская: основная функция Центра информбезопасности - просветительская

15:35 20 Май Киев, Украина

Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская рассказала о направлениях работы. Так, например, это информирование общественности о том, как отличить правду от фейка.

"Нас часто спрашивают, будем ли мы наказывать, закрывать, банить страницы, бороться с ботами. Мы можем бороться с ботами и закрывать какие-то страницы, только повышая осведомленность. Наша основная функция - просветительская, коммуникативная", - отметила Цыбульская во время круглого стола на тему Противодействие фейкам в Украине как составляющая информационной безопасности государства.

Цыбульская считает, что существует два основных способа борьбы с дезинформацией.

"Первый - выявлять дезинформацию и объяснять ее, но это "тушение пожара", а второй - продвигать заранее свой позывной нарратив", - подчеркнула она.

Глав Центра добавила, что команда еще не полностью собрана, тем не менее, уже удалось запустить несколько проектов.

"Мы плодотворно планируем сотрудничать с Центром противодействия дезинформации, который запустился под СНБО. У нас уже есть план с Полиной Лысенко (руководитель Центра противодействия дезинформации, - ред.) на совместные проекты", - отметила она.

Напомним, в феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в Украине создадут центр противодействия дезинформации. Он будет ориентирован на сотрудничество с украинскими неправительственными организациями и будет противостоять российской пропаганде.