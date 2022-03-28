Цифрограм - тепер украинцы смогут измерять уровень своей цифровой грамотности

15:07 02 ноября Киев, Украина

Цифрограм - новый тест, при помощи которого можно определить уровень подготовленности в шести сферах, а также определить уровень общей цифровой грамотности. Автором данного теста стало Министерство цифровой трансформации. Теперь он доступен каждому украинцу.



Тест поможет определить уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно навыки и знания следует усовершенствовать, объяснили в министерстве.



Проверка знаний и навыков будет осуществляться в шести сферах: основы компьютерной грамотности, информационная и медиа-грамотность, умение работать с данными, создание цифрового контента, коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе, безопасность в цифровом обществе; решение технических проблем, обучение.



Цифрограм предлагает дать ответ на 90 вопросов. Приблизительная продолжительность прохождения теста 30-40 минут.



Задания теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами.



После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.