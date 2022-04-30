«Чувствительность»: в Киеве открылась выставка современной фотографии

17:14 29 июля Киев, Украина

Около 700 работ представлено на выставке современной украинской фотографии «Чувствительность» , которая стартовала сегодня в "Мистецькому арсеналі".

Об этом сообщили в пресс-службе "Мистецького арсеналу".

«Для "Мистецького арсеналу" проект «Чувствительность» является важным этапом в исследовании феноменов современного украинского искусства. Фотография является тем медиумом, который в начале 90-х кардинально расширил границы и возможности искусства, дал возможность переосмыслить общественные сдвиги, рамки свободы и человечности. Мы с радостью приглашаем посетить эту невероятную выставку - она, помимо прочего, дает возможность понять, какой путь прошло это искусство за последние 30 лет и мы вместе с ним», - отметила исполняющая обязанности директора "Мистецького арсеналу" Олеся Островская-Люта.

Кураторская группа выставочного проекта - Максим Горбацкий, Соломия Савчук и Александр Соловьев - предлагает посмотреть на этот путь целостно и развернуто, проявить то, что называют «общей картиной».

«Фотография как документ времени, социальная критика, наблюдения, фантазии, способ рассказать о себе - выставка «Чувствительность. Современная украинская фотография» представляет множественность методов работы с фотографическим медиумом в Украине на протяжении почти трех последних десятилетий. Такое хронологическое рамирование не случайно, ведь фотография появилась как самодостаточный вид в системе современного украинского искусства в начале 1990-х годов », - подчеркивают кураторы.

Как отмечалось, в рамках выставочного проекта «Чувствительность. Современная украинская фотография» 5 августа и 2 сентября состоятся «Мистецькі четверги», участники которых обсудят искусство фотографии.

Выставка в "Мистецькому арсеналі" (Киев , ул. Лаврская, 12) продлится до 5 сентября 2021 года. График работы: вторник - воскресенье с 11:00 до 20:00.

Проект «Чувствительность. Современная украинская фотография» реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.