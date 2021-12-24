Что ждет украинцев после отопительного сезона: объяснение экс-министра

09:57 24 Декабрь Киев, Украина

Министр социальной политики 2016-2019 годов Андрей Рева надеется, что этой зимой украинцы не останутся без тепла и Украина без больших потерь пройдет до конца отопительного сезона.

Об этом он заявил в ток-шоу " Украина сегодня " на телеканале Украина-24.



По его словам, ситуация очень непростая. « Уже сейчас наши атомные электростанции практически работают на максимуме, а некоторые блоки – на мощности, которая больше проектной. Энергоблоки ТЭС из-за дефицита угля в Украине переводят на газ. «И это при том, что морозы только начались, впереди – январь и февраль с серьезными температурными перепадами » , – говорит Рева.



Впрочем, он убежден, что настоящие испытания нас ждут весной, уже после этого отопительного сезона. Ведь в мае Украина окажется с пустыми газовыми хранилищами, без запасов угля, и шесть блоков АЭС будут вынуждены сразу вывести на ремонт.



Рева подчеркнул, что нам нужно готовиться к следующему отопительному сезону и закачать в подземные хранилища как минимум 15-16 млрд кубометров голубого топлива. Если же цена газа к тому моменту не упадет и останется на отметке в $2 тыс. за тысячу кубических метров, стране уже весной придется заплатить $32 млрд, а это, по словам эксминистра социальной политики, весь золотовалютный резерв страны. И деньги нужно будет искать уже с мая.



Напомним, 21 декабря спотовая цена газа в Европе превысила рекордные 2,2 тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне информации об остановке и развороте в реверсе газопровода « Ямал-Европа», а также падении ветрогенерации в регионе.



По состоянию на 20 декабря уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы снизился до 59,57% от их максимальной вместимости – это на 16,3 п.п. ниже среднего значения за последние пять лет.



В то же время президент РФ Владимир Путин накануне обвинил Украину в удорожании газа для Европы.