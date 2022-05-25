Что украинцы думают о будущем своей страны - результаты опроса

17:17 25 мая Киев, Украина

Украинцы все же самая неунывающая нация на планете. И это помогает нам не опускать руки даже в самых сложных ситуациях.



Так, несмотря на вторжение рф, украинцы стали оптимистичнее смотреть в будущее страны, чем это было в ноябре 2021 года.





Респондентам предлагали такие варианты ответа на вопрос о будущем страны и получили результаты (в скобках – данные Института социологии НАН на ноябрь 2021 года): Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.Респондентам предлагали такие варианты ответа на вопрос о будущем страны и получили результаты (в скобках – данные Института социологии НАН на ноябрь 2021 года):

Скорее всего ситуация будет улучшаться – 76% (13%),

Ситуация не будет ни улучшаться, ни ухудшаться – 13% (38%),

Тяжело ответить – 4% (14%),

Скорее всего ситуация будет ухудшаться – 7% (35%).

Социологи отметили, что ответы довольно однородны по региональному и возрастному распределению – все регионы верят в лучшее будущее Украины



Опрос проводился 18-19 мая по телефону среди 2000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме Крыма, ОРДЛО и территорий, где временно отсутствует связь. Теоретическая погрешность – до 2,2%.