Что такое смешанный формат и как будут обучать школьников в Украине

13:43 17 Июль Киев, Украина

Одной из новых разработок Минздрава является смешанный формат обучения. Его уже предложили в нескольких странах на территории постсоветского пространства, пришел черед Украины.

Министерство образования вместе с Министерством здравоохранения ищут оптимальные форматы обучения для школьников, чтобы учебный год начался 1 сентября без проблем. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов в интервью для РБК-Украина, с 1 сентября в школах, вероятно, заработает смешанный формат, который будет включать в себя и обычное обучение в классах и дистанционные форматы.

Как отметил Степанов, многое будет зависеть от показателей заболеваемости коронавирусом и соблюдения противоэпидемических правил. Если количество инфицированных будет снижаться, то школы перейдут на обычный режим обучения с разделением классов на две смены. Если показатели будут высокими, то Минздрав будет переводить школьников на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - объяснил министр.

Более детальный формат работы школ будет известен через неделю, а окончательно решение будет приниматься к концу июля.