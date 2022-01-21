Что такое экономический паспорт и кто может стать его владельцем

15:41 21 Январь Киев, Украина

Законопроект «Об экономическом паспорте», инициируемый президентом Зеленским, по рекомендациям Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен будет рассмотрен Верховной Радой в первом чтении.



Сам документ предусматривает накопление государственных взносов на индивидуальные счета участников Фонда, обеспечивая таким образом выплаты на условиях и в порядке, согласно настоящему Закону.



Само название «экономический паспорт», как уверяет Главное управление научно-экспертного управления (ГНЭУ), упоминается исключительно в названии законопроекта, но внутри данный термин не используется.



Под Фондом подразумевается созданный Фонд будущих поколений — юридическое лицо со статусом некоммерческой деятельности. Его основная и единственная роль — система накопления государственных взносов для участников Фонда с возможностью инвестирования активов (в будущем) и осуществление выплат.



Средства должны будут поступать в Фонд из госбюджета, но именно те, что были уплачены в качестве налогов за пользование недрами для получения полезных ископаемых общегосударственного значения.



Важно также отметить, что ежегодный государственный взнос должен быть определен суммой двух минимальных зарплат, установленных 1 января календарного года. Деньги на индивидуальном счете хранятся минимум до достижения совершеннолетия (18 лет) участником Фонда.



Участником Фонда может стать гражданин Украины, рожденный с 1 января 2019 года (включительно). Чтобы получить выплату, участнику Фонда должно исполниться 18 лет, а также быть гражданином Украины и проживать на ее территории в течение последних пяти лет.