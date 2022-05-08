Что происходит на АЗС и чего ждать от цен на бензин

На сегодня в Украине остро ощущается нехватка бензина: на АЗС длинные очереди, ограничение до 10 л в одни руки или полное отсутствие топлива.

До войны около 80% горючего Украина импортировала, причем львиную долю из нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, которая стала соучастником вторжения РФ. Россияне нанесли целый ряд ракетных ударов по нефтяным базам в Украине, а также по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг. Все это, в конце концов, привело к дефициту.

Правительство пообещало, что в течение недели топливо появится, но немного подорожает и сейчас решило направить на внутренний рынок определенные объемы из дополнительных резервов.

В четверг Минэкономики повысило средние расчеты для горючего, поэтому сети автозаправочных станций откорректировали свои цены на стелах.

Так, по последним расчетам, средняя стоимость горючего, установленная Министерством экономики, была 35,63 грн для дизельного топлива и 31,19 грн для бензинов. С учетом определенной рядом торговой надбавки, максимальные розничные цены составляют 42,63 грн. и 37,69 грн. для дизтоплива и бензинов соответственно.

Как следствие, АЗС также повысили свои цены на топливо. В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-95 и А-95+ подорожали на 1,64 – 1,72 коп/л, до 37,69 – 39,57 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до максимума в 42,63 грн/л. Столько же подорожало горючее в сети Привата.

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу он не сможет заработать до конца года, рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

“Я не думаю, что мы полностью избавимся от ограничений, которые есть на заправках. Но они будут не так суровы, как сейчас — 10 л в одни руки. Надеюсь, к концу месяца это будет 20−30 л. То есть, существенно легче будет”, - отмечает Сергей Куюн, эксперт рынка топлива.

Что касается цен на топливо, то Куюн считает, что нынешняя цена — 40 грн за 1 л бензина и 42−43 грн — на дизель, еще в пределах плюс-минус 10% может колебаться в дальнейшем.