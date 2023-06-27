Что помогает украинцам сохранять стойкость во время войны

12:45 27 июня Киев, Украина





Об этом во время презентации исследования "Устойчивость во время войны и в послевоенный период: на что опираются украинцы" рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Наибольшую устойчивость во время войны украинцам помогает сохранить вера в Вооруженные силы Украины, общение с семьей и близкими и ежедневный труд Об этом во время презентации исследования "Устойчивость во время войны и в послевоенный период: на что опираются украинцы" рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"86% украинцев сохраняет устойчивость во время войны благодаря вере в Вооруженные силы Украины, 61% - благодаря семье, родственникам и близким, 31% - благодаря ежедневному труду", - сказал директор социологической группы "Рейтинг".

Алексей Антипович добавил, что, кроме того, 23% украинцам помогает вера в государство, 22% - религия, вера в Бога, 12% - участие в волонтерстве, сбор средств, 12% - международная помощь, 7% - вера в общество, 4% – культура (музыка, литература).