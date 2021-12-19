Что ожидает Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Резников

Сейчас мир стоит на грани между миром и войной, между относительным порядком и полным хаосом. Буквально считанные дни остались для того, чтобы попытаться избежать такой масштабной угрозы. Мировое сообщество должно убедить Россию в том, что ей придется дорого заплатить в случае наступления на Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своей публикации на страницах издания Atlantic Council.
По мнению главы оборонного ведомства, атака на Украину грозит серьезными негативными политическими, экономическими и социальными последствиями для всего мира, особенно для Европы. При этом одной из проблем станет массовая миграция.
Кроме того, продолжил министр, начнутся сбои в импорте/экспорте, а то и вовсе прекратится торговля продуктами питания и другими товарами между многими странами и Украиной, а также с Россией.
Наконец, предупредил он, "большая война" положила бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".
Таким образом, резюмировал Резников, Украина и ее партнеры должны продемонстрировать Кремлю готовность противостоять ему.
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