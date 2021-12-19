Что ожидает Европу в случае вторжения РФ в Украину, - Резников

10:11 05 Декабрь Киев, Украина

Сейчас мир стоит на грани между миром и войной, между относительным порядком и полным хаосом. Буквально считанные дни остались для того, чтобы попытаться избежать такой масштабной угрозы. Мировое сообщество должно убедить Россию в том, что ей придется дорого заплатить в случае наступления на Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своей публикации на страницах издания Atlantic Council.

По мнению главы оборонного ведомства, атака на Украину грозит серьезными негативными политическими, экономическими и социальными последствиями для всего мира, особенно для Европы. При этом одной из проблем станет массовая миграция.

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", - написал Резников.

Кроме того, продолжил министр, начнутся сбои в импорте/экспорте, а то и вовсе прекратится торговля продуктами питания и другими товарами между многими странами и Украиной, а также с Россией.

Наконец, предупредил он, "большая война" положила бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

Таким образом, резюмировал Резников, Украина и ее партнеры должны продемонстрировать Кремлю готовность противостоять ему.