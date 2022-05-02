Что изменилось в приложении "Дій вдома" после ребрендинга

12:36 02 декабря Киев, Украина

Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер рассказал, что приложение "Дій вдома" после ребрендинга стал "Вдома".

После обновления в нем появились новые функции. В частности, появилась функция "покинуть место самоизоляции", и оповещение при получении отрицательного ПЦР-теста.

"Я хотел бы поделиться наработками и инновациями в приложении "Вдома", над которым команда Министерства цифровой трансформации вместе с нашей командой Минздрава работает и продолжает его развивать. Сейчас, как вы знаете, это приложение ранее называлось "Дій вдома". Прошел ребрендинг, он называется "Вдома" и предназначен для мониторинга соблюдения условий самоизоляции гражданами и лицами, находящимися на территории Украины, соответственно - с подтвержденным диагнозом "ковид". Как происходит этот мониторинг самом деле: вы знаете прекрасно, что во многих цивилизованных странах эти мониторинги организованы по плюс-минус тому же принципу: есть соответствующее приложение, который проверяет, соблюдает ли определенное лицо самоизоляцию", - сообщил Кучер.

Он отметил, что они не придумывали особых технологий, а взяли "проверенный вариант".

"Это делается по принципу, когда фотография того или иного лица, сверяется с эталонной фотографией на месте, когда человек находится, и на это накладывается геолокация. То есть вы при установке приложения сфотографировались раз, затем вы указали свое место самоизоляции, вам периодически приходит оповещение о том, что необходимо проверить. Вы фотографируете себя на фоне и они под координаты GPS проверяет, является ли это вы и находитесь ли вы там, где указано о самоизоляции", - добавил Кучер.

Он отметил, что обновление, которое уже вышло для приложения "Вдома", включает в себя: