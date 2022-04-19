Что говорят в Офисе Президента о новогоднем локдауне

19:36 20 ноября Киев, Украина

В Офисе Президента намерены оценить результаты, которые принесут ограничения карантина выходного дня, а потом делать выводы относительно новогодних праздников.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.



"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано", – отметил он.



Тимошенко предложил дождаться результатов "карантина выходного дня", чтобы понять, "чего мы добьемся".





