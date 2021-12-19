Что думают украинцы о множественном гражданстве. Опрос

13:39 02 Декабрь Киев, Украина

Законопроект по множественному гражданству был внесен президентом на рассмотрение Верховной Рады 2 декабря, согласно данным социологического опроса, идея множественного гражданства пока не имеет большой поддержки в украинском обществе.



48% украинцев не поддерживают идею введения двойного и множественного гражданства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.



В то же время, 24% опрошенных высказались за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений.



11% украинцев поддерживают идею множественного гражданства, если оно будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать его введение со всеми странами, кроме России. Около 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.



Наибольшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили респонденты из восточного макрорегиона (Харьковская, Донецкая и Луганская области) – 33%.



Низшую поддержку идея получила среди жителей Запада Украины (Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области). В этих регионах против двойного гражданства высказались 55% опрошенных.



В аналитическом комментарии к исследованию говорится, что в украинском обществе поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства невысока из-за обоснованных опасений украинцев, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.



Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме временно не контролируемых властями Украины территорий – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.