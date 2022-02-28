Что делать, если с вами разорвали меддекларацию
19:01 08 Октябрь Киев, Украина
В случае если ваша декларация
с врачом прервалась, у вас есть два варианта, чтобы получить медпомощь - позвонить в скорую помощь или заключить декларацию с другим врачом.
Об этом рассказала менеджер проектов Национальной платформы "Форум трансформации системы здравоохранения" Светлана Бубенчикова.
"Когда врач на больничном или в отпуске, или уходит на пенсию - прерывается декларация. Пациенту должны сообщать об этом. В первых двух случаях это информация о том, какой врач будет обслуживать пациента вместо семейного врача. Если медицинский работник уходит на пенсию, то конечно сам врач должен провести коммуникацию с пациентом и сказать ему о том, что у него есть возможность заключить декларацию с другим врачом. Или же с той поликлиникой где он обслуживался, или же выбрать другое заведение", - сказала Бубенчикова.
По ее словам, если пациент узнал о том, что его декларация аннулирована, он все равно может рассчитывать на медицинскую помощь.
"Может быть две ситуации. Если это экстренное состояние в любом случае - есть семейный врач или его нет - пациент обращается в "скорую". Если это плановый визит, то пациент может выбрать за определенное время своего нового семейного врача и уже обращаться к нему с той потребностью, которая у него возникла. То есть здесь у нас есть два варианта", - добавила эксперт.
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