Что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили свет

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, если при пользовании банкомата или терминала, когда человек пытался положить деньги, выключили электричество.
Когда заявка будет проработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут человеку на карту.
В Минреинтеграции отметили, что обналичить украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого гражданину необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.
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