Что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили свет

09:43 21 декабря Киев, Украина

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, если при пользовании банкомата или терминала , когда человек пытался положить деньги, выключили электричество.

"Вы приходите в терминал положить деньги на карточку. Половину суммы уже внесли, и вдруг операция сорвалась из-за отключения света. Что делать? Алгоритм действий объяснили в ПриватБанке. Сразу же позвоните по телефону на горячую линию 3700 и подайте заявку на возврат средств. Сообщите номер срока его адрес, внесенную сумму и приблизительное время проведения операции", - говорится в объяснении.

Когда заявка будет проработана и деньги в терминале пересчитают, недополученные средства вернут человеку на карту.



В Минреинтеграции отметили, что обналичить украинцы могут не только в банках и банкоматах, но и на кассах магазинов, аптек и АЗС. Для этого гражданину необходимо оплатить любую покупку картой и попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег. Получить можно от 500 гривен, но не больше 6000 гривен.